Эти храмы - яркое воплощение верований, культуры и мифов Японии.

Эти храмы - яркое воплощение верований, культуры и мифов Японии. Замки и храмы Японии разительно отличаются от своих европейских "сородичей". Они в полной мере являются олицетворением культуры страны и демонстрируют гармонию между деятельностью человека и природой. Строились эти величественные постройки из натуральных материалов — камня и дерева. Всего на сегодняшний день сохранилось более 50 японских замков, многие — в своем первоначальном виде.