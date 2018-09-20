Отчаяние и нищета в этом месте притупляют любое чувство оптимизма.

Свалка возле города Сите-Солей является крупнейшей в Гаити. 24 часа в сутки здесь не стихает рев самосвалов, которые оставляют 100 000 тонн отходов каждый месяц на площади 200 акров. На свалке живет около 500 семей, которые сортируют отходы, чтобы прокормить себя и детей. Среди рабочих часто происходят драки за самые ценные мусоровозы. Свалка является центром вспышек смертельной холеры, когда земли затапливаются в сезон дождей и становятся питательной средой для комаров, переносящих болезни. Ядовитые отходы попадают в почву, просачиваясь в близлежащие источники воды. 36-летний Аристид сортирует отходы с 1994 года, он называет свалку "ад на земле". Отчаяние и нищета в этом месте притупляют любое чувство оптимизма.