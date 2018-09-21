Занимательные снимки здания в Индии, которое укроет от жаркого солнца.

Занимательные снимки здания в Индии, которое укроет от жаркого солнца. Длинное цепное убежище, блокирующее юго-западное солнце, было изготовлено из более чем 9000 кирпичей. Традиционные дома в этой местности постепенно заменялись современными бетонными домами, напоминающими спичечные коробки. Это побудило клиента запросить что-то новое. Особое внимание было уделено климатической реакции и экологичности. Его единственным запросом было сохранить его старинную мебель и воду, которая дает достаточный приток в течение всего лета. Учитывая все вышеизложенное, архитекторы были вдохновлены создать «убежище», которое было бы зонтиком для защиты от неукротимого тропического солнца. Традиционная местная техника строительства с кладкой из земляных блоков на «грязевом» растворе без опалубки позволяет создавать широкий спектр арок, куполов и сводов была вновь введена в XX веке египетским архитектором Хасаном Фатти. Технология состоит из построения волнообразных стен с арматурой или без нее.