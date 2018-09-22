Подборка фотографий повседневной жизни в Австралии.

Официальная форма — Австралийский Союз — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. К северу от Австралийского Союза расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — Новая Гвинея, к северо-востоку — Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-востоку — Новая Зеландия. Население на 26 марта 2018 года составляет 24 873 334 чел., большинство из которых проживает в городах на восточном побережье, площадь — 7 692 024 км².