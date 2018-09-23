Интересные снимки спален разных стран от талантливого фотографа Джона Такурея.

Джон Такурей – фотограф из Южной Африки. Джон является автором фотопроекта My Room Project в рамках которого фотограф снимает спальни людей из разных стран. Идея возникла как шутка, когда Джон снимал спальню друзей в Париже. Однако она показалась ему интересной и вот, спустя 6 лет у фотографа скопилось более тысячи фотографий спален людей из 55 стран мира, от России до Мексики, от Японии до Непала. Джон ведет строгий отбор и в объектив его камеры попадают только спальни людей рожденных в 80-е и 90-е года. Так фотограф хочет запечатлеть быт одного поколения. Причем фотограф не только снимает спальню, но и расспрашивает хозяина о себе, о работе, об образе жизни и образовании, любви и религии. К выходу готовится новая книга My Room Project, где будут отражены все фото и все интервью.