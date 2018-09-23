В прошлом году фотограф из Словакии Люсия Секеркова отправилась в Румынию, чтобы встретиться с Марией Кампиной.

В прошлом году фотограф из Словакии Люсия Секеркова отправилась в Румынию, чтобы встретиться с Марией Кампиной — самопровозглашенной королевой предсказательниц, которых местные жители называют просто «ведьмы». Эти женщины (обычно румынские цыганки) якобы могут видеть будущее и считывать его по ладони, по зернам пшеницы или по звездам. Люсия познакомилась с Марией и провела с ней некоторое время, фотографируя ведьм, их дома, быт и ремесло, передаваемое из поколения в поколение с незапамятных времен. «Когда я нашла этих женщин, они не очень хотели, чтобы я их фотографировала. Некоторые просили за это деньги. Цены варьировались от 20 до 50 евро за фотосессию. Я говорила им, что фотографирую их для словацкой газеты», - говорит Секеркова.