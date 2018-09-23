Примерно 15 лет назад бурно развивающаяся угледобывающая промышленность побудила органы местной власти вложить деньги в развитие города.

Примерно 15 лет назад бурно развивающаяся угледобывающая промышленность побудила органы местной власти вложить деньги в развитие города, который стал бы новым центром культуры, экономики и политики. Новый город Ордос, также известный как Кангбаши, рассчитали на один миллион жителей. Возвели в нём массивные концептуальные архитектурные проекты, жилые башни, культурные и спортивные объекты. Сохранить Говорят, высокие налоги на недвижимость и не лучшее качество строительства сдерживают людей от переселения в Ордос. В городе проживает около 100 000 человек, но большая его часть пустует.