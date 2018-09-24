Прошло более семи десятилетий с тех пор, как Корея была разделена на Север и Юг в конце Второй Мировой Войны.

Прошло более семи десятилетий с тех пор, как Корея была разделена на Север и Юг в конце Второй Мировой Войны. С тех пор жизнь стала значительно отличаться для людей, которые живут по разные стороны границы. В то время, как Юг процветал в экономическом плане в условиях демократии, принимая во внимание все аспекты современной жизни, Север оставался изолированным под коммунистическим режимом, делая при этом большой акцент на традиции. Сейчас эти две страны работают над планом по объединению. Пока лидеры Северной и Южной Кореи пытаются залечить раны прошлого, фотограф Эд Джонс (Ed Jones) сделал увлекательную серию изображений, показывающих различия и удивительное сходство между жизнью на севере и юге.