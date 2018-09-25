Путешествие в фотографиях по рисовых полях, в которых можно обрести гармонию и спокойствие.

Путешествие в фотографиях по рисовых полях, в которых можно обрести гармонию и спокойствие. Увидев однажды рисовые террасы в Китае, создается впечатление, что выращивание сельсхохозяйственных культур в этой стране осуществляется с помощью ландшафтного дизайна. Строительство рисовых террас началось еще в династии Юань (1271—1368). Названия у смотровых площадок вокруг рисовых террас в Китае тоже красивы: «Девять драконов и пять тигров» «Семь звезд вокруг луны»…Здесь их называют «самыми красивыми на свете» и «единственными под облаками». Рисовые террасы в Лонгшень, 2013 год.