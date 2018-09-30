Токелау — одна из самых маленьких и отдаленных стран мира.

Фотографу Владу Сохину удалось попасть в Токелау, которая с каждым годом все больше уходит под воду. Токелау — одна из самых маленьких и отдаленных стран мира. Она находится в 580 километрах от Американского Самоа; три атолла в центре Тихого океана занимают всего 10 квадратных километров. Добраться туда можно только после многочасовой поездки на судне из Самоа. Большинство земель Токелау расположены не выше нескольких метров над уровнем моря. Это делает территорию восприимчивой к угрозам, с которыми сталкиваются все маленькие государства в Тихоокеанском регионе: климат меняется, и уровень воды поднимается.