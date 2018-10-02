В мире полно городов-призраков - опустевших, разграбленных, пришедших в упадок. Количество таких «населенных» пунктов пугает.

В мире полно городов-призраков — опустевших, разграбленных, пришедших в упадок. Количество таких «населенных» пунктов пугает. Но что пугает еще больше, так это атмосфера, царящая там. Люди постоянно забрасывают города и деревни — из-за экономического кризиса или (что более вероятно) из-за стихийных бедствий. И после них обычно остается пугающая пустыня, в которой в самый раз снимать фильм ужасов. Если вы планируете провести отпуск в необычном месте — городе-призраке — милости просим!