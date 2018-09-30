Такой концентрации luxury вы давно не видели.

Такой концентрации luxury вы давно не видели. Сингапур ежегодно входит в рейтинг самых богатых городов мира. И детям богачей из этого мегаполиса безразлично на такое крошечную неудобство. У них столько денег, что времени заниматься мелочами совсем нет. Золотая молодежь постоянно думает, куда и как потратить кучу лаве, а главное - какое новое развлечение придумать, чтобы жизнь не казалась такой скучной. Ванна с шампанским, дорогие суперкары, люксовые бренды и ежедневный шопинг - это привычная рутина сингапурских богачей. Пока тебе только снится такая роскошная жизнь, эти молодые люди доказывают, что быть осыпанным деньгами - та еще нелегкая задача.