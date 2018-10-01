Увидеть Эйфелеву башню не отправляясь в Париж - чарующая красота, которую нужно увидеть.

Про Эйфелеву башню знают уже все и всё. И то, что она была построена за 2 года и 2 месяца в период с 1887 по 1889 год ко Всемирной парижской выставке, и то, что её вес около 10 тысяч тонн, и то, что её высота составляет 324 с лишним метра, что делает её самой высокой конструкцией во Франции, и то, что она больше 40 лет пробыла самым высоким строением в мире. Ежегодно башню посещает около 7 миллионов человек. Наверху башни есть 2 ресторана, в одном из которых как минимум два раза в день делается предложение руки и сердца.