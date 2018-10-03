Представляем вашему вниманию снимки, которые показывают, что жизнь в Северной Корее не так уж и плоха, как многие говорят.

Когда сингапурский фотограф Арам Пэн собирался в поездку по Северной Корее, то ожидал увидеть крайне унылые, депрессивные городские пейзажи с очень печальными затюканными людьми, которых он регулярно видел в документальных фильмах BBC. «Мне всегда хотелось увидеть Северную Корею своими глазами, — признаётся Пэн. — Пока нам доступно больше снимков из космоса, чем из этой страны. В 2012 году я стал посылать электронные письма с просьбами позволить мне посетить Северную Корею. Все эти письма открыты и каждый может прочитать их в сети. В конце концов мне ответили и прислали приглашение. Так я оказался в этой стране. Попасть сюда оказалось намного проще, чем я думал». Увиденное воочию оказалось совсем не похоже на то, что рисовало фотографу его воображение. Внутри коммунистического анклава в 2013 году Пэн обнаружил оживленные рынки, мужчин и женщин, отдыхающих в аквапарках (которые, кстати, выглядят вполне по-западному) и многие-многие километры полей с созревающим урожаем. Пэн говорит, что на всём пути следования его сопровождали, но в передвижениях не ограничивали, поэтому он уверен, что увидел страну более-менее такой, какая она есть. «Если бы то, что я увидел, оказалось бы фальсификацией и приукрашенной декорацией, это означало бы прекрасную организацию местной жизни, намного более высокую, чем в известных мне развитых странах». Когда сингапурский фотограф Арам Пэн собирался в поездку по Северной Корее, то ожидал увидеть крайне унылые, депрессивные городские пейзажи с очень печальными затюканными людьми, которых он регулярно видел в документальных фильмах BBC. «Мне всегда хотелось увидеть Северную Корею своими глазами, — признаётся Пэн. — Пока нам доступно больше снимков из космоса, чем из этой страны. В 2012 году я стал посылать электронные письма с просьбами позволить мне посетить Северную Корею. Все эти письма открыты и каждый может прочитать их в сети. В конце концов мне ответили и прислали приглашение. Так я оказался в этой стране. Попасть сюда оказалось намного проще, чем я думал». Увиденное воочию оказалось совсем не похоже на то, что рисовало фотографу его воображение. Внутри коммунистического анклава в 2013 году Пэн обнаружил оживленные рынки, мужчин и женщин, отдыхающих в аквапарках (которые, кстати, выглядят вполне по-западному) и многие-многие километры полей с созревающим урожаем. Пэн говорит, что на всём пути следования его сопровождали, но в передвижениях не ограничивали, поэтому он уверен, что увидел страну более-менее такой, какая она есть. «Если бы то, что я увидел, оказалось бы фальсификацией и приукрашенной декорацией, это означало бы прекрасную организацию местной жизни, намного более высокую, чем в известных мне развитых странах».