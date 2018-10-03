Красота этих мест заставляет усомниться в реальности их существования.

Красота этих мест заставляет усомниться в реальности их существования. У вас когда нибудь было желание убежать от своей повседневной жизни и очутиться в волшебном сказочном мире? Мы можем вас обрадовать — это вполне реально. Посмотрите эту подборку, чтобы понять, что мы имеем в виду. Эти города и деревушки будто сошли со страниц сказочных произведений, но, уверяем вас все они абсолютно реальны. Просто выбирайте ближайшее к вам, понравившееся место и отправляйтесь на встречу сказке прямо сейчас.