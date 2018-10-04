Жизнь кубинцев, которую запечатлели на фото.

Жизнь кубинцев, которую запечатлели на фото. Это островное государство в северной части Карибского моря. Страна занимает территорию острова Куба в составе Больших Антильских островов, острова Хувентуд и множество более мелких островов. От Северной Америки Куба отделена Флоридским проливом на севере и Юкатанским проливом на западе. Страна является членом ООН с 1945 года. По результатам переписи 2015 года, население страны составило 11 239 004 человек, площадь: 110 860 км².