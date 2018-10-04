Здесь, в этом удивительном городе уровень неравенства и разрыва в доходах населения просто поражает.

Советник по инвестициям и фотограф Джонатан Ван Смит является одним из немногих иностранных профессионалов, которые решил осветить жизнь самых бедных слоев Гонконга, его дна. Новозеландец по происхождению он давно живет в Гонконге и хорошо его изучил. Здесь, в этом удивительном городе уровень неравенства и разрыва в доходах населения просто поражает. Здесь люди могут жить или как в аду, или как в раю. Сегодня этот город имеет самые быстрые темпы развития в мире. Например по оценке рейтинга Джини, на втором месте пo развитию находится Сингапур, а на 3-м – США. Однако, например в таких районах, как Коулун люди могут жить в так называемых «клетках», едвa сводить концы c концами и просить подаяния на оживленных улицах.