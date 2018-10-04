Сикхи — индийский народ, составляющий только 2% населения страны — или 20% офицерского состава индийской армии.

Сикхи — индийский народ, составляющий только 2% населения страны — или 20% офицерского состава индийской армии. Прежде, чем решите, что дело в кастовой несправедливости, вот ещё один факт: большинство сикхов — земледельцы или дети земледельцев, выбравшие иную карьеру. Сикхи известны убийством Индиры Ганди и учением, которое проповедует милосердие и отказ от злобы. А ещё сикхи — безусловные фэшн-звёзды инстаграма, хотя не отступают от обычая предков носить тюрбаны.