Юаньсяоцзе - традиционный китайский праздник, знаменующий собой завершение торжеств, посвященных празднованию китайского Нового года - Чунь цзе.

Юаньсяоцзе - традиционный китайский праздник, знаменующий собой завершение торжеств, посвященных празднованию китайского Нового года - Чунь цзе ("праздник весны"). По лунному календарю его отмечают на 15-ый день первого месяца в году (обычно дата выпадает на февраль или март по григорианскому календарю). История возникновения Юаньсяоцзе уходит своими корнями в глубину веков. Есть сведения, что этот древний праздник был известен как один из самых важных еще в эпоху западной династии Хань.