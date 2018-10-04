Ярко-зеленая трава россыпью изумрудов проносится в окне иллюминатора: наш самолёт приземлился в Марокко.

Ярко-зеленая трава россыпью изумрудов проносится в окне иллюминатора: наш самолёт приземлился в Марокко. Сейчас самое время отправиться в африканское королевство, попрощавшись с яростным снегопадом московского аэропорта. Пока маленькие оранжевые символы российского нового года только начинают появляться на прилавках наших магазинов, мы отправляемся на их родину. Отправляемся, чтобы узнать, что же это за чудесная страна такая — Марокко.