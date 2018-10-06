В Китае много городов, торговых центров и аэропортов-призраков - гигантских инфраструктурных проектов, пустующих годами.

В Китае много городов, торговых центров и аэропортов-призраков — гигантских инфраструктурных проектов, пустующих годами. Китайские власти объявляют, что эти объекты строятся «на вырост» и их рано или поздно заполнят люди, клерки, пассажиры или арендаторы. Одновременно правительство искусственно «разгоняет» экономику — подобные проекты (сюда же можно отнести дороги, по которым мало кто ездит, склады, заполненные под завязку медью или алюминием) добавляют в ежегодный показатель роста ВВП 1-1,5 процентных пункта.