Давайте посмотрим, как устроены американские дороги и на их правила дорожного движения.

"Меня часто спрашивают, что в Америке самое лучшее? Отвечаю: дороги! Они бесконечны. Америка — страна для людей и для машин. Я проехал по этим дорогам двадцать тысяч километров за рулём, и ни одного километра я не испытывал стресса или напряжения, напротив — получал от вождения машины настоящее удовольствие." - рассказывает путешественник Александр Беленький. Давайте посмотрим, как устроены американские дороги и на их правила дорожного движения.