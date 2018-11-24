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Воскресенье, 25.11.2018
Как выглядят женские вагоны на железных дорогах индийского города Мумбаи (Фото)
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Как выглядят женские вагоны на железных дорогах индийского города Мумбаи (Фото)

В мумбайских вагонах второго класса существует отдельный мир — мир домашнего хозяйства, сплетен и развлечений. Мужчинам сюда вход воспрещен. За несколько часов в поезде пассажирки успевают полистать журналы, прочитать молитву, почистить купленные на рынке овощи для ужина и совершить выгодную покупку (а приобрести в поезде можно все — от ершика для посуды до ювелирного украшения). Недостаток ночного сна восполняется тут же — на диванчике.
pressa.tv
Фото: pressa.tv
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Индия, Женщины, Мумбаи, Фото, женские вагоны.
22:01 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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