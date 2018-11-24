Как выглядят женские вагоны на железных дорогах индийского города Мумбаи (Фото) В мумбайских вагонах второго класса существует отдельный мир — мир домашнего хозяйства, сплетен и развлечений. Мужчинам сюда вход воспрещен. За несколько часов в поезде пассажирки успевают полистать журналы, прочитать молитву, почистить купленные на рынке овощи для ужина и совершить выгодную покупку (а приобрести в поезде можно все — от ершика для посуды до ювелирного украшения). Недостаток ночного сна восполняется тут же — на диванчике.