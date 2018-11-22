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Воскресенье, 25.11.2018
Изумительные пейзажи самого яркого города Италии (Фото)
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Изумительные пейзажи самого яркого города Италии (Фото)

В мире ее называют главной итальянской сокровищницей, и это не странно, ведь в Тоскане сосредоточено 60% всех культурных богатств страны. Не случайно еще со времен Данте и Микеланджело Тоскана была излюбленным местом отдыха художников и писателей – источники вдохновения встречаются здесь на каждом шагу. Мощенные базарные площади Лукки и Флоренции окружены средневековой и ренессансной архитектурой и наполнены современной энергией шумных рынков и оживленных кафе.
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Италия, Фотографии, Снимки, Город, Пейзажи, Тоскана.
15:08 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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