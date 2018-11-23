Жители Нового Орлеана, которые справляются с трудностями с помощью музыки (Фото)

Алексис Пазумян приехал в Новый Орлеан в 2015 году — спустя десять лет после разрушительного урагана Картина, унесшего жизни более 1800 человек и разрушившего сотни тысячи домов. В течение шести месяцев он жил в Трем-Лафитте — легендарном районе, где зародилась афроамериканская культура, — и наблюдал за жизнью местных жителей. Фотограф обнаружил в них большую волю к жизни, которая помогла им пережить страшную трагедию и двигаться дальше. По словам Пазумяна, не последнюю роль в этом сыграла музыка — это был способ новоорлеанцев "сбежать" от враждебной действительности.