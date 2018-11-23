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Воскресенье, 25.11.2018
Жители Нового Орлеана, которые справляются с трудностями с помощью музыки (Фото)
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Жители Нового Орлеана, которые справляются с трудностями с помощью музыки (Фото)

Алексис Пазумян приехал в Новый Орлеан в 2015 году — спустя десять лет после разрушительного урагана Картина, унесшего жизни более 1800 человек и разрушившего сотни тысячи домов. В течение шести месяцев он жил в Трем-Лафитте — легендарном районе, где зародилась афроамериканская культура, — и наблюдал за жизнью местных жителей. Фотограф обнаружил в них большую волю к жизни, которая помогла им пережить страшную трагедию и двигаться дальше. По словам Пазумяна, не последнюю роль в этом сыграла музыка — это был способ новоорлеанцев "сбежать" от враждебной действительности.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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06:08 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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