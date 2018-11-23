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Воскресенье, 25.11.2018
Таинственные и притягательные заброшенные церкви Франции и Бельгии (Фото)
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Таинственные и притягательные заброшенные церкви Франции и Бельгии (Фото)

Я всегда видел в заброшенных домах особую эстетику, атмосферу и ни с чем не сравнимый дух декаданса. Всё началось в детстве, когда двухэтажный дом неподалеку от меня оказался заброшен. Я получал истинное удовольствие, в одиночестве гуляя по брошенному жилищу. Заглядывал в ящики, с интересом разглядывал книжную коллекцию, прислушивался к звукам, и вместо страха испытывал какое-то непонятное и неведомое сердцу благоговение. Спустя годы я начал заниматься изучением заброшенных мест более усиленно, и через какое-то время решил, что настало время посетить места за рубежом, которые отличаются не только спецификой, но и историей. Ничего не изменилось, я всё так же с упоением хожу по уже забытым местам и чуть ли не физически ощущаю, будто нахожусь в другом измерении, которое покинули люди и где время остановилось. В сентябре 2018 года я совершил, пожалуй, наиболее успешную поездку по заброшенным местам Бельгии и Франции — за 2 недели удалось посетить 60 мест различных категорий: церкви, больницы, особняки, замки, заводы... Начну с церквей — именно они тронули за душу больше всего.
loveopium.ru
Фото: loveopium.ru
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Франция, Бельгия, Фото, Заброшенные места, Церки.
19:36 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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