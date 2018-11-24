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Воскресенье, 25.11.2018
Повседневная жизнь Японии в ярких снимках (Фото)
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Повседневная жизнь Японии в ярких снимках (Фото)

Японию по праву считают одной из самых развитых и технологически продвинутых стран мира. И хотя мы думаем, что знаем об этой стране достаточно много, в реальности существует масса неисследованных сторон жизни японцев, о которых вы, возможно, захотите узнать. Чтобы поближе узнать о повседневной жизни жителей Страны восходящего солнца, вам даже не придётся отправляться в Японию! Для этого есть вот эта забавная коллекция фотографий, которая не только будет любознательной, но и поднимет вам настроение!
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Япония, Туризм, Фото, Странные снимки, Повседневная жизнь, Страны восходящего солнца.
17:02 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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