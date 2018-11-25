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Кусочек жизни: трудности жителей Пакистана (Фото)
олное название — Исламская Республика Пакистан — государство находится в Южной Азии, это шестая по численности населения страна в мире (199 085 847 чел), и вторая по численности мусульманского населения (около 180 млн чел). Эти фотографии – "кусочек жизни" в одной стране, повседневные сцены, которые мы в другом случае могли просто не увидеть.
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