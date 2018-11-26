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Сказочная Лапландия: лучшее место для встречи Рождества (Фото)
Здесь не только очень живописное небо и завораживающее северное сияние, но и дом Санта-Клауса и его оленей. Это идеальное место, чтобы отметить Рождество и Новый год. Если у вас пока нет возможности посетить Лапландию в праздничный сезон, не расстраивайтесь: специально для вас мы подготовили подборку лучших фотографий, которые сами по себе веские причины, чтобы запланировать отпуск в этом регионе Финляндии. К тому же, глядя на эту красоту, мерзнуть не придется.
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