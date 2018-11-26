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Вторник, 27.11.2018
Доминиканская Республика — самая посещаемая страна Карибского бассейна (Фото)
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Доминиканская Республика — самая посещаемая страна Карибского бассейна (Фото)

Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, но большинство из них редко покидают территорию отелей, наслаждаясь прелестями отдыха «все включено». А за заборами отелей кипит жизнь, там раскинулся край, где есть не только белоснежные пляжи и кокосовые пальмы, но и высокие горы, бурлящие водопады, коралловые рифы, живописные пустыни, колониальные города и крошечные деревеньки, в которых живут удивительно дружелюбные улыбчивые люди.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Факты, Путешествие, Доминиканская Республика, Доминикана, Колумб, Карибский бассейн, Остров Эспаньола.
11:11 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф
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