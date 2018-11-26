Доминиканская Республика — самая посещаемая страна Карибского бассейна (Фото)

Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, но большинство из них редко покидают территорию отелей, наслаждаясь прелестями отдыха «все включено». А за заборами отелей кипит жизнь, там раскинулся край, где есть не только белоснежные пляжи и кокосовые пальмы, но и высокие горы, бурлящие водопады, коралловые рифы, живописные пустыни, колониальные города и крошечные деревеньки, в которых живут удивительно дружелюбные улыбчивые люди.