Повседневная жизнь Северной Кореи (Фото) Далеко не каждый день нам на глаза попадаются свежие снимки из Северной Кореи, а потому когда это происходит, смотреть на них особенно интересно. Фото, которые ждут вас далее, интересны вдвойне, так как на них запечатлена жизнь обычных граждан одной из самых закрытых стран мира.