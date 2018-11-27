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Повседневная жизнь Северной Кореи (Фото)
Далеко не каждый день нам на глаза попадаются свежие снимки из Северной Кореи, а потому когда это происходит, смотреть на них особенно интересно. Фото, которые ждут вас далее, интересны вдвойне, так как на них запечатлена жизнь обычных граждан одной из самых закрытых стран мира.
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