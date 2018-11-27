Миру еще есть чем удивить: Самые красочные озера планеты (Фото)

Планета Земля создала массу невероятных мест, которые просто поражают своей красотой. Однако разноцветные озера, непременно смогут удивить даже самого бывалого путешественника. Некоторые из таких озер имеют постоянную необычную окраску из-за содержащихся в них минералов и химических веществ, другие окрашиваются в непривычные цвета лишь на время — из-за воздействия микроорганизмов или водорослей. Объединяет их одно — все они выглядят как фантазия сюрреалиста. Так например на Кипре есть озеро, которое полностью окрашено в кроваво-красный цвет. Оно настолько яркое, что может создаться впечатление, что это не вода, а действительно кровь. Да уж, это место годится для съемок фильмов ужасов. Вода в озере мертвая, да и озером оно, в общем-то, не считается. Дело в том, что это железнорудный карьер, из-за чего и создается яркий красный цвет воды.