Современная Калифорния от фотографа Томми Лундберга (Фото) Томми Лундберг (Tommy Lundberg) известный 26-летний фотограф и иллюстратор из Лос-Анджелеса, Калифорния, который снимает людей, природу, города и разные достопримечательности, используя для этого камеру или дрон.