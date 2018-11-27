Маккуори - крошечный зеленый остров, где правят пингвины (Фото) Говоря о пингвинах мы, как правило, представляем их в пустынных белых просторах Антарктиды. Но эти морские птицы обитают во многих различных экосистемах по всему южному полушарию. Большая популяция пингвинов живёт на австралийском зелёном острове Маккуори. Этот узкий лоскут земли длиной в 32 километра лежит в полутора тысячах километров к югу от Австралии и известен разнообразием экосистемы. На Маккуори живут многие виды пингвинов, а также тюлени и альбатросы.