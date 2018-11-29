Рыбное место: как живут на крошечном острове Мигинго (Фото)

Новости путешествия: Остров Мигинго – округлое скалистое образование, покрытое лачугами и возвышающееся из вод озера Виктория, как черепаха с металлическим панцирем.

Он настолько мал, что отображается не на всех картах. Его площадь составляет всего 2000 квадратных метров, усеянных домами из гофрированного железа, барами и борделями, где проводят время местные жители. При этом Мигинго стал объектом жарких территориальных претензий.

Мигинго – причина раздора между Угандой и Кенией. Два государства не могут решить, кому он принадлежит. Споры едва не привели к самой маленькой африканской войне за остров. О Мигинго.

На протяжении многих лет уловы рыбацких общин вокруг озера Виктория постепенно сокращались. Но такие виды, как нильский окунь, в обилии водились в глубоких водах, окружающих Мигинго. (В 1950-60-х годах его интродуцировали в озеро Виктория, что привело к снижению численности и, возможно, исчезновению около 200 эндемичных видов цихлид).

22-летний Исаак Бухинза из Уганды никогда не ходил в школу, а учился рыбачить у своего отца. Он сказал, что его тянет к Мигинго, потому что его "друзья, которые были здесь раньше, возвращались домой с большим количеством вкусностей", добытых благодаря рыбному месту. Он добавил: "Я не знаю, какой стране принадлежит этот остров, я просто здесь остаюсь".

В начале 2000-х годов, когда остров был едва заселён, он стал привлекать внимание властей Уганды, приславшей своих официальных представителей на Мигинго, чтобы обложить налогом рыбаков и предложить им защиту от пиратов. Кенийские рыбаки начали жаловаться на вымогательства со стороны угандийцев и на вытеснения их с острова в собственных водах. Они призвали правительство Кении, которое развернуло свои силы безопасности в Мигинго. Таким образом, в 2009 году обе страны едва не столкнулись.

Жители Мигинго ежедневно вылавливают рыбу, потрошат её на камнях, жарят в пабе и нанизывают на проволоку между ржавыми металлическими лачугами.

После трений в 2009 году Кения и Уганда решили создать совместную комиссию для определения границ, опираясь на карты 1920-х годов. Однако из комиссии ничего не вышло. Из-за отсутствия каких-либо решений по поводу границ, остров находится под совместным управлением обеих стран, что имеет свои плюсы и минусы.

Адамс Мулабби, начальник угандийского полицейского участка на Мигинго, сказал: "Мы всего лишь хотим, чтобы рыбаки могли вести свои дела с миром".

Столкнувшись с растущими жалобами со стороны своих избирателей, местные кенийские политики настоятельно призвали Найроби обратиться в международный суд с просьбой вмешаться и принять решение о границе – безрезультатно. "Сейчас важны не заявления обеих сторон, а необходимость в том, чтобы надлежащим образом чётко разграничить место", – сказал Патрик Мугоя, постоянный секретарь Министерства иностранных дел Уганды.

Пространство на острове в цене. Люди же добродушно друг друга дразнят. "Это Кения", – говорит местный житель Колинс Очейнг. "Это Уганда", – с улыбкой отвечает проходящий мимо угандийский рыбак. Кенийский рыбак Эммануэль Аринго сказал: "Я не знаю, кому принадлежит этот остров. Это всё политические вопросы, а мы просто хотим продавать свою рыбу".

Кенийский полицейский, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что последний скандал произошёл в середине сентября, когда Кения попыталась поднять свой флаг на Мигинго. До того развевался лишь флаг Уганды.

По данным полиции, обосновавшейся на Мигинго, угандийцы "хотели размять мышцы" и начали патрулировать остров в форме. Полицейский с угандийской стороны признал наличие напряжённости, но заявил, что вопрос быстро урегулировали, "мы решили не поднимать флаг".

Несмотря на напряжённость жизнь местных обитателей идёт своим чередом. Для рыбака Боаза Овуора, который обосновался в Сори, на кенийской стороне озера, инцидент доказал, что угандийские власти Мигинго гораздо серьёзнее кенийских властей.