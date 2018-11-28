|
|
Назад в прошлое: как жили обычные жители Нью-Йорка с 1930-х до 80-х годов (Фото)
Элен Левитт известна культовыми уличными фотографиями Нью-Йорка. Начав снимать в 1930-х годах, она оставалась активной на протяжении почти 70 лет. Её работы не о сенсациях. В них нет ничего необычного. На большинстве снимков играют дети, разговаривают взрослые. В кадрах Левитт динамично течёт повседневная жизнь. Элен Левитт (Helen Levitt) родилась 31 августа 1913 года. Выросла в районе Бенсонхерст, Бруклин, Нью-Йорк. В 1931 году после средней школы начала работать на коммерческого портретного фотографа в Бронксе, где научилась обращаться с плёнкой. Вдохновлённая работами таких мастеров, как Уокер Эванс и Анри Картье-Брессон, она взяла свою 35-миллиметровую фотокамеру и вышла на улицы.
Венсан Кассель снялся для Vogue Korea
Собрания Санта-Клаусов, русалок, пони - чудные развлечения американцев (Фото)
Смешные влюбленные животные, которые выглядят очень забавно
Забавные снимки младенцев, которые растопят любое сердце
Сборная Украины провела тренировку в Запорожье (Фото)
Забавные и увлекательные моменты из жизни
Винтажные образы от Аннелиз Марии Франсин (Фото)
Красота Байкала от фотографа Алексея Матвеева (Фото)
Доказательства того, что человечество не вымрет (Фото)
Интересные и познавательные факты о аптеке (Фото)
9 интересных фактов о аптеке
Уморительные причины посмеяться от души
Маникюр 2018: ромашковый маникюр для тех, кто соскучился за летом (Фото)
Как выглядели бы умершие звезды поп-музыки в старости (Фото)
20 потрясающих природных чудес, которые сложно забыть (Фото)
Есть все причины смеяться над веселыми моментами
Эксперименты Фонсеки и гениальный Тайсон: как Шахтер добыл феерическую победу в Германии (Фото)
Сказочная фотосессия: Гайтана с маленькой дочерью (Фото)
Мороз стучится в двери: выбираем теплые зимние сапоги (Фото)
Заряжаемся позитивом на весь день
Курьезные моменты повседневной жизни
Продукты питания, которые запрещены в разных странах мира (Фото)
Полезные продукты, о которых вы могли не знать
На улицах Флоренции: Креативные дорожные знаки в колыбели Возрождения (Фото)
Когда экстерьер - не главное: Дом из старого склада, стоимостью $1,2 млн (Фото)