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Суббота, 01.12.2018
Дух захватывает: снимки нашей планеты, раскрывающих ее с новой стороны (Фото)
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Дух захватывает: снимки нашей планеты, раскрывающих ее с новой стороны (Фото)

С 2014 года Бенджамин Грант ищет впечатляющие спутниковые снимки нашей планеты и публикует их на свое странице The Daily Overview. Цель фотографа — показать мир с непривычного ракурса, а также последствия вмешательства человека в природу. На фотопроект Гранта вдохновил «эффект обзора», основанный на ощущениях, возникающих от вида Земли из космоса, которая мгновенно представляется уязвимой, нуждающейся в защите.
trollno.com
Фото: trollno.com
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Фото, Снимки, Места, Бенджамин Грант, The Daily Overview.
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