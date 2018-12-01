Дух захватывает: снимки нашей планеты, раскрывающих ее с новой стороны (Фото) С 2014 года Бенджамин Грант ищет впечатляющие спутниковые снимки нашей планеты и публикует их на свое странице The Daily Overview. Цель фотографа — показать мир с непривычного ракурса, а также последствия вмешательства человека в природу. На фотопроект Гранта вдохновил «эффект обзора», основанный на ощущениях, возникающих от вида Земли из космоса, которая мгновенно представляется уязвимой, нуждающейся в защите.