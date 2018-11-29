Незабываемая Европа: город Крумлов (Фото)

Австралийский фотограф Данаэ Монако: "В одном из моих путешествий я посетила город Крумлов в Чешской Республике и влюбилась в его старинный средневековый шарм и извилистые аллеи". Этот город не оставит вас равнодушными.