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Пятница, 30.11.2018
Повседневная жизнь Пхеньяна в ярких снимках (Фото)
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Повседневная жизнь Пхеньяна в ярких снимках (Фото)

Представляем вашему вниманию очередную подборку интересных фотографий жизни и событий в Северной Корее. Мировые СМИ пугают закрытостью режима и диктатурой власти в этой стране, но и там живут люди со своими радостями и печалями. Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР — государство в Восточной Азии в северной части Корейского полуострова. Неофициальное название страны, широко употребляемое в средствах массовой информации, — Северная Корея. Граничит с Китаем на севере, с Россией на северо-востоке. На юге граничит с Республикой Корея и отделяется от неё демилитаризованной зоной. С запада омывается водами Жёлтого моря, с востока — Японским морем. Столица — город Пхеньян. Население страны составляет 24 720 407 человек, площадь: 120 540 км² (суша 120 410 км², вода: 130 км²).
daypic.ru
Фото: daypic.ru
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Северная Корея, КНДР, Пхеньян, Город, Повседневная жизнь, Корейская Народно-Демократическая Республика.
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