Потрясающие пейзажи инопланетной Исландии (Фото)

Кто бы мог подумать, что в стране ледников настолько разнообразный ландшафт. Основная территория Исландии разместилась на одноименном острове. Кстати, это самый большой остров вулканического происхождения. Здесь почти нет лесов, зато есть красивейшие водопады, которые стремительно несутся с гор. В этой земле много необычного. Например, исландцы не имеют фамилий, а одно из популярнейших блюд (хакарль) это протухшее филе акулы. Но самое незабываемое впечатление оставляет необычайно красивая природа этого скандинавского государства.