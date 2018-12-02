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Воскресенье, 02.12.2018
Потрясающие пейзажи инопланетной Исландии (Фото)
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Потрясающие пейзажи инопланетной Исландии (Фото)

Кто бы мог подумать, что в стране ледников настолько разнообразный ландшафт. Основная территория Исландии разместилась на одноименном острове. Кстати, это самый большой остров вулканического происхождения. Здесь почти нет лесов, зато есть красивейшие водопады, которые стремительно несутся с гор. В этой земле много необычного. Например, исландцы не имеют фамилий, а одно из популярнейших блюд (хакарль) это протухшее филе акулы. Но самое незабываемое впечатление оставляет необычайно красивая природа этого скандинавского государства.
cameralabs.org
loveopium.ru
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