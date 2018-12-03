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Понедельник, 03.12.2018
Необыкновенный немецкий городок с особой атмосферой (Фото)
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Необыкновенный немецкий городок с особой атмосферой (Фото)

Обычный немецкий городок с населением около 220 тыс. человек. Город Любек был основан в 1143 г. на острове, возникшем при слиянии рек Траве и Швартау. Он носит название находившегося неподалеку славянского поселения Любече, завоеванного немцами. Город стал форпостом при германизации северных славянских земель, однако его положение недалеко от побережья Балтики позволило Любеку вскоре стать и крупным торговым центром.
loveopium.ru
Фото: loveopium.ru
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Германия, Путешествия, Фотографии, Снимки, Любек.
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