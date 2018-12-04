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Вторник, 04.12.2018
Чукчи: Непокоренные &quot;самураи&quot; крайнего севера (Фото)
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Чукчи: Непокоренные "самураи" крайнего севера (Фото)

Сегодня у большинства из нас чукчи вызывают стойкую ассоциацию с героем анекдота — простоватым и безобидным. Но 150-200 лет назад упоминание о чукчах если и вызывало у кого-то смех, то исключительно нервный. Небольшой, но очень суровый северный народ, который огромная империя пыталась покорить с середины XVII столетия, так и остался несломленным. Какое непобедимое оружие использовали полярные воины в сражениях с первопроходцами-казаками и другими северными народами?
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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