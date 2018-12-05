Взглянуть на мир свысока: Достопримечательности для экстремалов из Китая (Фото)

В последние годы китайцы открыли множество новых экстремальных туристических достопримечательностей. Это и мосты со стеклянным дном, висящие под глубокими каньонами, и узкие дорожки, цепляющиеся за отвесные скалы. Это экстремальный туризм в Китае, туда и отправляемся. И начнем с Canton Tower — на данный момент, пожалуй, самая известной достопримечательности города Гуанчжоу. Высота телебашни составляет 600 метров. На высоте 488 метров расположена открытая обзорная площадка (по периметру башни двигаются кабинки)! Она, кстати, считается самой высокой смотровой площадкой в мире.