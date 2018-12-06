10 красочных мест в мире, от которых невозможно оторвать взгляд (Фото)

Захватывающие пейзажи, удивительные скальные образования, большие пустыни и величественные ледники — во всех этих местах человек может почувствовать себя очень-очень маленьким. Здесь можно забыть о суете, сосредоточиться на контакте с окружающей красотой и прислушаться к себе. Посмотрите 10 уникальных мест, где вы почувствуете грандиозность природы и вам покажется, что время остановилось.