Колоритные пейзажи Гонконга, которые очаруют с первой секунды (Фото) Дональд Чан (Donald Chan) — талантливый внештатный фотограф, ретушер и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Гонконге. Дональд фокусируется в основном на городских пейзажах, уличных и портретных снимках с уникальным стилем, состоящим из ярких цветов и уникальных ракурсов.