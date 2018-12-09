Новый год 2019: города, в которых стоит провести сказочный праздник

Новости путешествия: Лучшие места в Европе, чтобы провести новогодние праздники 2019.

Никак не можете определиться с подарками для родных и друзей на Новый год? Лучший способ удивить и обрадовать близких — отправиться в новогоднее путешествие в Европу. Список безвизовых стран довольно широк, поэтому можно легко выбрать направление в соответствии с пожеланиями и финансовыми возможностями.

Хельсинки и Лапландия, Финляндия

Где встретить Новый год 2019, как не на родине Санта-Клауса? Если хотите в полной мере насладиться зимней сказкой, окунуться в атмосферу новогоднего волшебства, а заодно и вдоволь накататься на лыжах и санках, тогда отправляйтесь в Финляндию. Будьте готовы к морозам (до -15°С) и снежным сугробам. Желающих провести рождественские каникулы в лучших традициях много, поэтому советуем заранее бронировать билеты и номера в гостинице или коттеджи.

Вариантов для активного отдыха масса — катание на лыжах, сноубордах, снегоходах и даже поездки на собачьих упряжках. Любителям экстрима лучше отправляться на горнолыжные курорты Леви, Вуокатти, Рука, Пюха. Насладиться красотой старинной архитектуры можно в Порвоо. Во всех городах отлично развита инфраструктура, поэтому можете быть уверены — отдых будет комфортным. Посетить резиденцию Йоулупукки в Лапландии, увидеть северное сияние, пройтись лабиринтами уникального снежного отеля — далеко неполный список must-have развлечений в Финляндии на Новый год.

Прага, Чехия

Пожалуй, ни в одном европейском городе не царит столь волшебная новогодняя атмосфера, как в Праге. Старинные улицы утопают в огнях иллюминаций, в воздухе витает какой-то совершенно невообразимый дух рождественской сказки. Сладкий аромат пряников, чешских национальных кушаний и, конечно же, пряного глинтвейна никого не оставляю равнодушными. Тепло, душевно и очень атмосферно! Поездка в Прагу на Новый год 2019 — отличное решение для уютного семейного отдыха.

Достаточно комфортная температура позволяет вдоволь нагуляться улочками старинного города, исследовать архитектуру и достопримечательности. Центр рождественских и новогодних гуляний в Праге — Староместская площадь. Здесь красуется сияющая огнями главная елка, бурлит праздничная ярмарка, на которой можно отведать всевозможные сладости, чешские копчености и, конечно же, отменное пиво.

Лимассол, Кипр

Соскучились по ярким краскам и теплу? Сделайте себе подарок — путешествие на Кипр. Здесь нет снега и мороза, зато присутствует атмосфера веселья и семейного праздника. Киприоты — очень веселый и гостеприимный народ. Новый год, как и любой другой праздник они отмечают "на широкую ногу", с радостью принимая туристов в свою большую семью. Официально праздники на Кипре начинаются с 23 декабря и продолжаются до 6 января. В новогоднюю ночь местные и гости наряжаются в карнавальные костюмы, поют песни, колядуют, надевают маски, разукрашивают лица, пляшут и водят хороводы вокруг наряженной елки.

Рим, Италия

Весело и недорого — два слова, которые лучшим образом характеризуют отдых в Италии. Темпераментные итальянцы празднуют Рождество и Новый год с особым размахом, поэтому заряд позитивных эмоций и ярких впечатлений вам гарантирован. Чаще всего туристы выбирают для празднования Нового года Милан, Венецию и Рим. Не менее интересны и популярны Верона, Неаполь, Флоренция. В каждом из городов вас ждет масса развлечений и неповторимый итальянский колорит.

Стамбул, Турция

Отменный сервис и разнообразие возможностей для отдыха — причины, по которым многие отправляются на новогодние каникулы в Турцию, а именно в славный город Стамбул. Новый год для местных жителей не столь важный праздник, как для нас. Однако праздничная атмосфера присутствует: здания красиво украшены, отели, клубы и рестораны предлагают интересную развлекательную программу. Зима в Стамбуле достаточно мягкая, средняя температура до +12°С. Туристов не так много, поэтому можно спокойно и неспеша исследовать город, наслаждаясь его красотами.

Мюнхен и Берлин, Германия

Хотите попасть в настоящую рождественскую сказку? Покупайте билеты в Мюнхен, Берлин, Кёльн, Нюрнберг или любой другой город Германии. Только здесь вы сможете погрузиться в атмосферу чудес на веселых ярмарках, отведать традиционные рождественские лакомства: карамельные яблоки, имбирные пряники, штоллены и ароматный горячий глинтвейн, приобрести аутентичные сувениры и подарки. Погода в это время года в Германии достаточно приятная, температура от 0 до –4°С.

Цюрих, Швейцария

Если не представляете Новый год без снега, тогда отправляйтесь в Швейцарию. Традиционный формат празднования с ярмарками, народными гуляниями, неимоверным количеством вкусностей вас ждет в Цюрихе. Чтобы сбежать от новогодней суеты и насладиться красотой природы и уединением с близкими, рекомендуем поехать на горнолыжный курорт. Хрустальный воздух, звездное небо, невероятной красоты пейзажи Швейцарских Альп, отличный сервис и комфорт — разве может быть что-то лучше!