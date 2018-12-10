Повседневная жизнь Ирана на снимках французского фотографа (Фото) Иран - загадочная страна со своими культурными и религиозными традициями, которые причудливо переплелись с современной жизнью. Французский фотограф Паскаль Монтан сделал серию интересных фотографий на улицах Ирана.