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Повседневная жизнь Ирана на снимках французского фотографа (Фото)
Иран - загадочная страна со своими культурными и религиозными традициями, которые причудливо переплелись с современной жизнью. Французский фотограф Паскаль Монтан сделал серию интересных фотографий на улицах Ирана.
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