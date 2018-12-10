Новый год 2019: главные праздничные ярмарки Европы

Новости путешествия: Европейские ярмарки, которые окунут вас с головой в новогоднее настроение.

Если вы хотите окунуться в настоящую новогоднюю сказку, обязательно посетите рождественские ярмарки в Европе в 2018-2019 году. Это возможность весело провести время, сделать красивые фото с Санта Клаусом, приобрести сувениры и интересные подарки для родственников. Праздничные базары, посвященные Рождеству и Новому году, устраиваются практически во всех европейских городах. Ниже приведены самые популярные места среди местных жителей и туристов.

Кельн, Германия

Обычно в Кельне одновременно проводится 7-8 ярмарок в разных уголках города. Центральный праздничный базар устраивается на площади возле Кафедрального собора. Ежегодно сюда приезжают более 2 млн. туристов с разных уголков мира. Главная достопримечательность – центральная елка, которую будут подсвечивать 50 тысяч лампочек. Вокруг новогодней зеленой «красавицы» раскинутся павильоны с сувенирами, традиционными напитками, жареными колбасками и другими угощениями. Работать ярмарка будет с 26 ноября по 23 декабря 2018 года.

Страсбург, Франция

Исторический центр Страсбурга с конца ноября погружается в настоящую новогоднюю сказку. На площади возле Собора Нотр-Дам в 2018 году планируют установить 30-метровую елку. Вокруг нее появится более 300 павильонов с разными видами товаров. Среди предложенного ассортимента вы легко сможете отыскать уникальные изделия и сувениры, сделанные вручную. Для гостей предусмотрены и различные развлечения – каток, аттракционы, угощения. Это один из самых старых и традиционных рождественских базаров в Европе, где царит невероятная атмосфера.

Нюнрберг, Германия

Одна из самых красивых и традиционных рождественских ярмарок проходит в городе Нюнрберг. Называют праздничный базар Кристикиндлесмаркт, что в переводе означает Рынок младенца Христа. Символ ярмарки – «дитя-Христос». Обычно на эту роль выбирают молодую девушку и одевают в специальные праздничные одежды. Праздничная атмосфера дополняется ароматом корицы и горячего глинтвейна. Можно будет купить имбирные пряники, елочные игрушки, необычные сувениры.

Вена, Австрия

Главная ярмарка будет проходить на площади возле городской мэрии – Ратуши. Здесь будет установлена и главная елка города. В 2018 году планируют установить более 150 шатров, в которых будут продавать кожаные изделия, новогодние сувениры, сладости, выпечку и другие товары. Будет работать новогодняя почта – послать праздничную открытку с уникальной маркой можно в любой уголок мира. Для детей будут работать мастерские, в которых можно научиться делать свечи или выпекать вкусные сладости.

Эдинбург, Великобритания

Если вы хотите встретить Новый год в шотландском стиле, отправляйтесь в East Princes Street. Каждый год в этом месте проводится масштабная ярмарка с народными гуляньями, песнями и танцами. Организаторы устраивают концерты и различные развлечения для гостей, обязательно запускают салют. На базаре можно не только подыскать отличные подарки для друзей и родных, но и отведать горячительных напитков, например, шотландского виски, познакомиться с местной кухней. Кроме этого, вы сможете стать участником карнавального шествия. Это место пользуется большой популярностью среди туристов, поэтому билеты в Эдинбург стоит покупать заранее.

Прага, Чехия

Весь город погружается в сказочную атмосферу праздника, но главная ярмарка будет традиционно организована на Староместской площади. В многочисленных торговых киосках вы сможете купить хрусталь, деревянные игрушки, изделия из богемского стекла, декорированные пряники и другие сладости. Работать базар начнет с 1 декабря 2018 года и будет принимать гостей до 6 января 2019 года. Святой Миклуша (наш святой Николай) будет раздавать подарки детям. Взрослые смогут попробовать чешское пиво или традиционные закуски к нему.

Цюрих, Швейцария

Если вы отправляетесь в Цюрих поездом, по прибытию в город сможете сразу побывать на рождественской ярмарке. Праздничный базар начинается на самом вокзале и занимает площадь вокруг транспортного узла. На огромной территории будут расставлены торговые киоски с огромнейшим ассортиментом подарков на любой вкус и цвет. В этом месте будет находиться и главная елка, которую украсят не шариками и фигурками животных, а камнями Сваровски. Для гостей и жителей города будет работать каток.

Больцано, Италия

Считается, что рождественские ярмарки появились еще в 13 столетии, а местом их рождения была Италия. Чтобы окунуться в давние традиции празднования Нового года и Рождества, отправляйтесь на центральную площадь в городе Больцано. Доехать сюда можно только автобусом из Рима, так как аэропорта в городе нет. Праздничный базар славится уникальными изделиями из стекла – вы можете приобрести необычные елочные игрушки или милых ангелочков. В этом месте можно не только устроить запоминающийся шопинг, но и посмотреть вертепы, представления и концерты.

Париж, Франция

На Елисейских полях будут установлены киоски, в которых будут продавать сувениры, модную одежду, традиционные сладости. Для гостей будут доступными и различные развлечения – песни и танцы, аттракционы, театральные представления. В этом месте вы сможете отведать фуа-гра, альпийские сыры, французскую ветчину и другие вкусности. В большом ассортименте продаются и разные сладости.

Посетить рождественские ярмарки также можно в Брюсселе, Копенгагене, Бухаресте, Будапеште, Стокгольме и других европейских городах. Если у вас ограничен бюджет, но вы хотите ближе познакомиться с европейскими традициями, отправляйтесь в Братиславу.