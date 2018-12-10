Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Конец &quot;дружбы с РФ&quot;: Порошенко подписал важный закон
Конец "дружбы с РФ": Порошенко подписал важный закон
Украинцам повысили тарифы на тепло
Украинцам повысили тарифы на тепло
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
День иконы Божией Матери &quot;Знамение&quot; 2018: история, приметы и традиции праздника
День иконы Божией Матери "Знамение" 2018: история, приметы и традиции праздника

Новый год 2019: главные праздничные ярмарки Европы

Смотрите фото (11)
Новый год 2019: главные праздничные ярмарки Европы
15:13 Сегодня Телеграф

Новости путешествия: Европейские ярмарки, которые окунут вас с головой в новогоднее настроение.

Если вы хотите окунуться в настоящую новогоднюю сказку, обязательно посетите рождественские ярмарки в Европе в 2018-2019 году. Это возможность весело провести время, сделать красивые фото с Санта Клаусом, приобрести сувениры и интересные подарки для родственников. Праздничные базары, посвященные Рождеству и Новому году, устраиваются практически во всех европейских городах. Ниже приведены самые популярные места среди местных жителей и туристов.

Кельн, Германия

Обычно в Кельне одновременно проводится 7-8 ярмарок в разных уголках города. Центральный праздничный базар устраивается на площади возле Кафедрального собора. Ежегодно сюда приезжают более 2 млн. туристов с разных уголков мира. Главная достопримечательность – центральная елка, которую будут подсвечивать 50 тысяч лампочек. Вокруг новогодней зеленой «красавицы» раскинутся павильоны с сувенирами, традиционными напитками, жареными колбасками и другими угощениями. Работать ярмарка будет с 26 ноября по 23 декабря 2018 года.

Страсбург, Франция

Исторический центр Страсбурга с конца ноября погружается в настоящую новогоднюю сказку. На площади возле Собора Нотр-Дам в 2018 году планируют установить 30-метровую елку. Вокруг нее появится более 300 павильонов с разными видами товаров. Среди предложенного ассортимента вы легко сможете отыскать уникальные изделия и сувениры, сделанные вручную. Для гостей предусмотрены и различные развлечения – каток, аттракционы, угощения. Это один из самых старых и традиционных рождественских базаров в Европе, где царит невероятная атмосфера.

Нюнрберг, Германия

Одна из самых красивых и традиционных рождественских ярмарок проходит в городе Нюнрберг. Называют праздничный базар Кристикиндлесмаркт, что в переводе означает Рынок младенца Христа. Символ ярмарки – «дитя-Христос». Обычно на эту роль выбирают молодую девушку и одевают в специальные праздничные одежды. Праздничная атмосфера дополняется ароматом корицы и горячего глинтвейна. Можно будет купить имбирные пряники, елочные игрушки, необычные сувениры.

Вена, Австрия

Главная ярмарка будет проходить на площади возле городской мэрии – Ратуши. Здесь будет установлена и главная елка города. В 2018 году планируют установить более 150 шатров, в которых будут продавать кожаные изделия, новогодние сувениры, сладости, выпечку и другие товары. Будет работать новогодняя почта – послать праздничную открытку с уникальной маркой можно в любой уголок мира. Для детей будут работать мастерские, в которых можно научиться делать свечи или выпекать вкусные сладости.

Эдинбург, Великобритания

Если вы хотите встретить Новый год в шотландском стиле, отправляйтесь в East Princes Street. Каждый год в этом месте проводится масштабная ярмарка с народными гуляньями, песнями и танцами. Организаторы устраивают концерты и различные развлечения для гостей, обязательно запускают салют. На базаре можно не только подыскать отличные подарки для друзей и родных, но и отведать горячительных напитков, например, шотландского виски, познакомиться с местной кухней. Кроме этого, вы сможете стать участником карнавального шествия. Это место пользуется большой популярностью среди туристов, поэтому билеты в Эдинбург стоит покупать заранее.

Прага, Чехия

Весь город погружается в сказочную атмосферу праздника, но главная ярмарка будет традиционно организована на Староместской площади. В многочисленных торговых киосках вы сможете купить хрусталь, деревянные игрушки, изделия из богемского стекла, декорированные пряники и другие сладости. Работать базар начнет с 1 декабря 2018 года и будет принимать гостей до 6 января 2019 года. Святой Миклуша (наш святой Николай) будет раздавать подарки детям. Взрослые смогут попробовать чешское пиво или традиционные закуски к нему.

Цюрих, Швейцария

Если вы отправляетесь в Цюрих поездом, по прибытию в город сможете сразу побывать на рождественской ярмарке. Праздничный базар начинается на самом вокзале и занимает площадь вокруг транспортного узла. На огромной территории будут расставлены торговые киоски с огромнейшим ассортиментом подарков на любой вкус и цвет. В этом месте будет находиться и главная елка, которую украсят не шариками и фигурками животных, а камнями Сваровски. Для гостей и жителей города будет работать каток.

Больцано, Италия

Считается, что рождественские ярмарки появились еще в 13 столетии, а местом их рождения была Италия. Чтобы окунуться в давние традиции празднования Нового года и Рождества, отправляйтесь на центральную площадь в городе Больцано. Доехать сюда можно только автобусом из Рима, так как аэропорта в городе нет. Праздничный базар славится уникальными изделиями из стекла – вы можете приобрести необычные елочные игрушки или милых ангелочков. В этом месте можно не только устроить запоминающийся шопинг, но и посмотреть вертепы, представления и концерты.

Париж, Франция

На Елисейских полях будут установлены киоски, в которых будут продавать сувениры, модную одежду, традиционные сладости. Для гостей будут доступными и различные развлечения – песни и танцы, аттракционы, театральные представления. В этом месте вы сможете отведать фуа-гра, альпийские сыры, французскую ветчину и другие вкусности. В большом ассортименте продаются и разные сладости.

Посетить рождественские ярмарки также можно в Брюсселе, Копенгагене, Бухаресте, Будапеште, Стокгольме и других европейских городах. Если у вас ограничен бюджет, но вы хотите ближе познакомиться с европейскими традициями, отправляйтесь в Братиславу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Европа, Города, Новый год, Страны, Ярмарки, Новый год 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
04 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
Военное положение: что изменилось в Украине
Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд
Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
В австралийском заповеднике умер &quot;самый накачанный кенгуру&quot;
В австралийском заповеднике умер "самый накачанный кенгуру"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь