Зимние каникулы: куда отправится отдыхать в январе (Фото) Еще один повод отправится в кругосветное путешествие. Январь приносит новый год и бесчисленные возможности путешествовать по миру. И январь, к счастью, является одним из самых дешевых месяцев для планирования отпуска, и умные путешественники уже начинают планировать свои ранние каникулы 2019.