От Крампуса до Бугимена: кем пугают детей в разных странах мира (Фото)

Новости путешествия: В каждой стране мире детей запугивают чудовищами, водяными и призраками, которые якобы приходят за непослушными озорниками и наказывают их.

Это, по мнению родителей, должно заставить их чад вести себя примерно, ложиться спать во время и доедать свою кашу. Если в нашей стране детей пугают Бабой-Ягой и бабайкой, то в других странах мира они показались бы сущим пустяком запуганным детишкам, которых устрашают куда более жуткими чудовищами.

Бугимен (Великобритания)

В Англии издавна любили пугать детей всякими ужасами. Викторианцы, вообще склонные к запугиванию собственных чад в воспитательных целях, часто сочиняли детям истории — например, что в реке Тис, на севере Англии, обитала водяная старуха Пэг Паулер, утаскивающая под воду непослушных ребятишек. Предпочитала она тех, кто купается по воскресеньям вместо того, чтобы изучать Библию в воскресной школе. Ее родственницами были Длиннорукая Нэл и Дженни Зеленые Зубы, топившие непосед в других графствах.

Помимо этих чудищ была и группа монстров, во главе которых всегда шествует Бугимен. У Бугимена нет внешности, он безличен и чаще всего принимает форму страхов в голове ребенка. Пугает Бугимен, конечно же, непослушных и тех, кто сосет пальцы во сне — трогает их своими пальцами, от прикосновений которых, как гласит легенда, возникают бородавки. Появляется Бугимен ночью, а днем прячется в шкафу, под кроватью, за дверью и в других местах, куда не попадает солнечный свет.

Мужчина с мешком (Испания, Португалия, Бразилия)

Омбре дель косталь (омбре дель сако — Мужчина с мешком) — главный страх всех детей Латинской Америки. Он стар, тощ, зол и не просто пугает шаловливых детей, но еще и утаскивает их в темное царство в своем заплечном мешке, а затем съедает. В Бразилии, правда, иногда он их продает в рабство. В Чили и в Аргентине Старик с мешком не ворует детей, а забирает их у уставших родителей, замученных собственным чадом, — там верят, что от хулиганов можно избавиться за обедом, когда Старик с мешком совершает свой обход.

Легенда о человеке с мешком, возможно, имеет реальное основание: якобы в 1910 году в Альмерии существовал некий Франциско Ортега, больной туберкулезом и отчаянно ищущий лекарство от своей болезни. Со своей бедой он пришел к целителю Франциско Леоне: тот порекомендовал ему пить кровь ребенка и намазывать ее на грудь. Франциско так и поступил: похитил малолетнего Бернардо Гонсалеса Парра, унес его в мешке в свое поместье, где зверски с ним расправился. От туберкулеза он, правда, так и не вылечился: преступление раскрылось, и он был казнен.

Черный Пит (Нидерланды)

Черный Пит является только под Рождество: хорошим и образцово-послушным детям он приносит подарки, а шкодливых забирает обратно в пустом мешке. Тех же, кто ведет себя плохо, но все-таки не из рук вон ужасно, он просто оставляет без подарков, иногда в качестве шутки принося им либо пучок розг, либо головешку угля.

Впервые в прессе персонаж Черного Пита был упомянут в 1850 году в книге Яна Шенкмана: там он был строгим, но справедливым мавром — отсюда и имя. Однако легенда о Черном Пите была в ходу еще в Голландии в XV веке. Темный образ мавра отражал оккупацию Нидерландов Испанией. Черного Пита ассоциировали с пиратами, которыми пугали непослушных голландских детей, мол, те заберут их в пиратское логово и изобьют, — поэтому Черного Пита часто изображали с палкой.

Крампус (Альпийские регионы: Австрия, Румыния, Южный Тироль, Южная Бавария)

Крампус — странное мохнатое чудище с рогами. По преданию, он наказывает непослушных детей в Рождество. Особо шаловливых мальчиков и девочек он забирает с собой в мешке и уносит в царство Санта-Клауса, где дети трудом искупают свои провинности. Эта деталь связана с тем, что во времена зарождения легенды мавры часто забирали европейцев в рабство.

Воспитательные методы с участием Крампуса так популярны, что в некоторых областях — например, в Венгрии, Словении и Чехии — молодые люди часто в декабре наряжаются Крампусом и ходят в таком виде по улицам, пугая детей звоном старых колокольчиков и лязгом цепей. Цепи считаются атрибутом дьявола, которого заковала в кандалы церковь.

Коко (Латиноамериканские страны)

Коко выглядит нестрашно (в сущности, Коко — это просто темная тень на крыше, неотступно следящая за всеми детьми в городе), но ведет себя совершенно отвратительно: он похищает и ест непослушных детей.

Ко всему прочему он может сделать так, что украденного ребенка никогда не найдут и он исчезнет бесследно и навсегда. Часто Коко называют соперником ангела-хранителя и вообще дьяволом, а также считается, что Коко может стать умерший родственник.

Костоправ (Франция)

Гроза всех французских детей, которые не хотят вовремя ложиться спать, — Костоправ. Днем он прячется под крыльцом дома или где-нибудь в темном чулане, но как только спускаются сумерки, выходит на волю и бродит по городу в поисках детей, которые никак не хотят засыпать. Их он уносит в свое темное убежище.

Что интересно, Костоправ появился не просто из буйного воображения французских родителей. В XIX веке, когда не было анестезии, именно из кабинета врача-костоправа доносились самые жуткие вопли, не на шутку пугавшие детей.

Тэк-Тэк (Япония)

Пожалуй, самым страшным существом детей пугают в Японии. Тэк-Тэк — призрак женщины Касимы Рэйко, которая была недостаточно осторожна и ее переехал поезд, разрубив пополам.

С тех пор ее неупокоенная душа ползает по стране на локтях, волоча за собой обрубки и оставляя кровавые следы. По этому жуткому стуку локтей — тэк-тэк-тэк — ее и назвали. То же самое, согласно легенде, произойдет с детьми, заигравшимися на улице сверх положенного времени: их настигнет Тэк-Тэк и убьет, разрубив косой пополам.